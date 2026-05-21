Новият картинг шампионат T4 Series България стартира този уикенд

Сезон 2026 в новия картинг шампионат T4 Series България стартира този уикенд на пистата в Кюстендил.

Пилотите, които ще участват в шампионата могат да участват в свободни тренировки утре, а от събота по обед стартират и официалните тренировки. За неделя са предвидени загрявката, квалификациите и трите състезания.

Т4 Series България стартира с 5 кръга този сезон

В дебютната кампания на T4 Series България пилотите ще участват в два класа: „Бамбино“ и „Мини“, които дават възможност на най-малките да направят първите си крачки в картинг спорта.

„Т4 е концепция, която набира изключително бързо скорост в цял свят, което означава, че търсенето на картове е много сериозно и производителят не смогва да задоволи отделните шампионати с машини – обясни за Sportal.bg съоснователят на T4 Series България Станислав Каваримов. – Затова и ние заложихме на това да имаме два, но пълноценни класа, в които малчуганите да влязат на пълна газ в спорта.“

Любо Руйков тества картинг на T4 Series България

След Кюстендил предстоят още 4 кръга: в Хасково (11-12 юли), Драма (8-9 август), Твърдица (29-30 август) и Серес (19-20 септември). Финалът на сезона ще е състезателният уикенд за купа „Найден Тодоров“ отново в Кюстендил.

