Марк Маркес пропуска и домашната за Дукати Гран При на Италия?

  • 20 май 2026 | 17:12
Световният шампион в MotoGP Марк Маркес е много вероятно да пропусне и домашната за неговия тим Дукати Гран При на Италия в края на следващата седмица и да се завърне по-силен за Гран При на Унгария в началото на юни.

Маркес се контузи в края на спринта в Льо Ман на 9 май и още на следващия ден претърпя двойна операция в Мадрид. Испанецът пропусна уикенда за Гран При на Каталуния в Барселона миналата седмица, а от Дукати все още не са съобщили дали той ще участва в Гран При на Италия.

Успешната двойна операция за Марк Маркес

Според каталунското издание El Periodico Маркес няма да бъде на „Муджело“, а вместо това ще се завърне в MotoGP седмица по-късно на „Балатон Парк“. Чисто от физическа гледна точка това е логичен ход, тъй като „Муджело“ е едно от трасетата, които натоварват телата на пилотите най-много заради множеството бързи завои и смени на посоката на движение, докато унгарската писта е далеч по-спъната и бавна.

Загуби ли Маркес шансове да се бори за титлата в MotoGP през 2026 година?

El Periodico също така прогнози и колко ще отсъства Алекс Маркес, който пострада тежко в Барселона в неделя. Пилотът на Грезини Дукати има спукан шиен прешлен и счупена дясна ключица, която беше оперирана още в неделя вечерта. Каталунското издание съобщава, че по-малкият от братята Маркес със сигурност ще пропусне стартовете в Италия и Унгария, но теоретично може да се завърне за Гран При на Чехия между 19 и 21 юни.

Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

Ако Марк Маркес действително не участва в Гран При на Италия, то Дукати този път ще трябва да използва резервен състезател, след като в Каталуния заводският тим на италианците беше представляван само от Франческо Баная. Най-вероятно това ще е Микеле Пиро, тъй като Николо Булега ще бъде ангажиран в Световния супербайк шампионат (WSBK) в Арагон по същото време.

Снимки: Gettyimages

