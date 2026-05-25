От Макларън обясниха решението си да стартират с интермедия в Канада

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела даде обяснение за наглед странното решение на тима Ландо Норис и Оскар Пиастри да стартират надпреварата за Гран При на Канада в гумите интермедия.

Този ход беше продиктуван от много слабия дъжд, който валеше над „Жил Вилньов“ в последния час преди старта. Той навлажни в известна степен настилката, което накара някои пилоти да изберат да започнат с интермедия, но Норис и Пиастри бяха единствените от челото на колоната, които сториха това.

За техен ужас обаче много бързо се видя, че този избор е грешният и Пиастри спря в бокса още в края на първия тур, а Норис стори това обиколка по-късно, като и двамата преминаха към сликовете. По-късно Норис отпадна с повреда, докато Пиастри завърши 11-ти, след като беше и наказан за удара си с Алекс Албон във фибата.

„Трябва да изберем гумите, с които ще започнем, пет минути преди старта. Реално трябва да вземем това решение в рамките на едни седем минути след химна. От нашата позиция пистата беше хлъзгава. Дори и на суха беше трудно да поддържаме температура в сликовете, а тогава беше влажно и валеше. Затова, в този момент, ние взехме това решение.



„След това обаче валежът спря много бързо, а и имаше две допълнителни загряващи обиколки, които ни костваха най-голямото предимство, което щяхме да имаме. Щеше да е интересно да видим как щяха да се представят колите със сликовете, ако състезанието беше започнало когато трябваше.



„Така че аз смятам, че ни липсваше малко късмет с факта, че дъждът спря и имаше две допълнителни загряващи обиколки. В крайна сметка ние бяхме наказани от нашето решение, но в момента, в който то трябваше да бъде направено, аз мисля, че условията бяха подходящи за интермедия“, обясни Стела пред медиите след финала в Монреал.

Снимки: Gettyimages