Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Макларън обясниха решението си да стартират с интермедия в Канада

От Макларън обясниха решението си да стартират с интермедия в Канада

  • 25 май 2026 | 12:58
  • 1191
  • 0

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела даде обяснение за наглед странното решение на тима Ландо Норис и Оскар Пиастри да стартират надпреварата за Гран При на Канада в гумите интермедия.

Този ход беше продиктуван от много слабия дъжд, който валеше над „Жил Вилньов“ в последния час преди старта. Той навлажни в известна степен настилката, което накара някои пилоти да изберат да започнат с интермедия, но Норис и Пиастри бяха единствените от челото на колоната, които сториха това.

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти
Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

За техен ужас обаче много бързо се видя, че този избор е грешният и Пиастри спря в бокса още в края на първия тур, а Норис стори това обиколка по-късно, като и двамата преминаха към сликовете. По-късно Норис отпадна с повреда, докато Пиастри завърши 11-ти, след като беше и наказан за удара си с Алекс Албон във фибата.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

„Трябва да изберем гумите, с които ще започнем, пет минути преди старта. Реално трябва да вземем това решение в рамките на едни седем минути след химна. От нашата позиция пистата беше хлъзгава. Дори и на суха беше трудно да поддържаме температура в сликовете, а тогава беше влажно и валеше. Затова, в този момент, ние взехме това решение.

„След това обаче валежът спря много бързо, а и имаше две допълнителни загряващи обиколки, които ни костваха най-голямото предимство, което щяхме да имаме. Щеше да е интересно да видим как щяха да се представят колите със сликовете, ако състезанието беше започнало когато трябваше.

„Така че аз смятам, че ни липсваше малко късмет с факта, че дъждът спря и имаше две допълнителни загряващи обиколки. В крайна сметка ние бяхме наказани от нашето решение, но в момента, в който то трябваше да бъде направено, аз мисля, че условията бяха подходящи за интермедия“, обясни Стела пред медиите след финала в Монреал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

  • 25 май 2026 | 11:15
  • 1270
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 25 май 2026 | 10:51
  • 817
  • 0
Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

  • 25 май 2026 | 10:37
  • 2099
  • 0
Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

  • 25 май 2026 | 10:10
  • 6518
  • 2
Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

  • 25 май 2026 | 01:53
  • 3583
  • 2
Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

  • 25 май 2026 | 01:46
  • 2643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 12666
  • 19
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 10268
  • 8
Нов шок за Реал Мадрид: нито един от "белите" в селекцията на Испания за СП

Нов шок за Реал Мадрид: нито един от "белите" в селекцията на Испания за СП

  • 25 май 2026 | 13:53
  • 1876
  • 2
Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

  • 25 май 2026 | 09:29
  • 14089
  • 6
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 21973
  • 54
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 18069
  • 25