След инцидента в Каталуния Алекс Маркес пропуска поне два кръга в MotoGP

Отборът на Грезини Дукати обяви, че Алекс Маркес със сигурност ще пропусне следващите два кръга в MotoGP заради травмите, които получи при стряскащия си инцидент в Каталуния в неделя.

Álex Márquez will miss the Mugello and Balaton Grands Prix. #GetWellSoonAlex pic.twitter.com/eH6BqbDYiq — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 21, 2026

Испанецът е със спукан шиен прешлен и счупена дясна ключица, която беше стабилизирана още в неделя вечерта. Заради тези травми по-малкият от братята Маркес със сигурност няма да участва в Гран При на Италия и Гран При на Унгария, които ще се проведат съответно на 31 май и 7 юни.

Марк Маркес пропуска и домашната за Дукати Гран При на Италия?

Според правилника на MotoGP екипът на Грезини Дукати няма да трябва да използва резервен състезател на „Муджело“ в края на идната седмица, но ще трябва да има такъв за състезателния уикенд на „Балатон Парк“. Много е вероятно това да бъде Николо Булега, който в същия уикенд няма да има ангажимент в Световния супербайк шампионат (WSBK) със заводския тим на Дукати там.

Снимки: Gresini Racing