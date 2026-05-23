Локомотив (Пловдив) се похвали с национал. Адриан Кова получи повиквателна от селекционера на Венецуела и ще участва в приятелските срещи на своята страна с Турция и Ирак.

Ето какво пишат от Локомотив:

Десният краен защитник на Локомотив влиза в плановете за две приятелски срещи в САЩ!

На 7-ми юни Венецуела ще мери сили с Турция в Маями, а на 10-ти се изправя срещу Ирак в Чикаго.

Желаем успех на Адриан Кова с фланелката на Венецуела!