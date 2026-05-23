Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

  • 23 май 2026 | 15:24
  • 262
  • 0

Локомотив (Пловдив) се похвали с национал. Адриан Кова получи повиквателна от селекционера на Венецуела и ще участва в приятелските срещи на своята страна с Турция и Ирак.

Ето какво пишат от Локомотив:

Адриан Кова получи повиквателна за националния отбор на Венецуела!

Десният краен защитник на Локомотив влиза в плановете за две приятелски срещи в САЩ!

На 7-ми юни Венецуела ще мери сили с Турция в Маями, а на 10-ти се изправя срещу Ирак в Чикаго.

Желаем успех на Адриан Кова с фланелката на Венецуела!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

22 Купи вече греят на автобуса на ЦСКА

22 Купи вече греят на автобуса на ЦСКА

  • 23 май 2026 | 11:03
  • 3440
  • 56
Мирослав Банчевски: Важното е, че взехме мача

Мирослав Банчевски: Важното е, че взехме мача

  • 23 май 2026 | 10:31
  • 1146
  • 0
Стадионът в Дряново се наводни

Стадионът в Дряново се наводни

  • 23 май 2026 | 10:23
  • 1704
  • 0
Георги Чиликов с призив към Бургас: За мен е чест да се завърна на "Лазур"!

Георги Чиликов с призив към Бургас: За мен е чест да се завърна на "Лазур"!

  • 23 май 2026 | 10:14
  • 4441
  • 0
Черно море без важни играчи в битката за петото място

Черно море без важни играчи в битката за петото място

  • 23 май 2026 | 09:59
  • 1865
  • 0
Фенове на Ливърпул си направиха снимка със звезда на Локо (Сф)

Фенове на Ливърпул си направиха снимка със звезда на Локо (Сф)

  • 23 май 2026 | 09:55
  • 1789
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 31538
  • 19
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 5773
  • 19
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 1035
  • 0
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 16675
  • 10
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 26601
  • 73
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 10538
  • 10