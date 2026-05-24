Бивш шеф на Ботев (Пд) взима защитник на Локо в Полша

Ракув е близо до привличането на защитника на Локомотив (Пловдив) Лукас Риян, съобщават медиите в страната. Бранителят на "смърфовете" изигра много силен мач във финала за Купата на България срещу ЦСКА. Той отбеляза изравнителния гол, а при дузпите също беше точен.

На трибуните на Националния стадион присъстваше бившият спортен директор на Ботев (Пловдив) Артур Платек, който в момента работи като съветник по въпросите с трансферите в полския клуб. Именно Риян е била причината за неговата поява на финалната среща.

Бразилецът се присъедини към "черно-белите" през лятото на 2025 г. и бързо се превърна в основна част от състава. Зад гърба си Риян вече има 31 мача за Локомотив, в които е отбелязал три попадения и е направил една асистенция.

🚨 Bardzo blisko podpisania kontraktu z Rakowem Częstochowa jest Lucas Ryan, stoper bułgarskiego Lokomotivu Plovdiv.



Umowa 23-letniego brazylijczyka wygasa za rok, a jego wartość rynkowa oscyluje w granicach 500 tysięcy euro, więc zespół z Częstochowy będzie musiał trochę… pic.twitter.com/HCVXYObKcf — Kamil Pawelczyk - Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) May 23, 2026

Договорът му с пловдивчани е до 2028 година, така че Ракув ще трябва да плати трансферна сума за неговите права. Според Transfermarkt пазарната му стойност е около 500 000 евро.