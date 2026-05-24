Бивш шеф на Ботев (Пд) взима защитник на Локо в Полша

Ракув е близо до привличането на защитника на Локомотив (Пловдив) Лукас Риян, съобщават медиите в страната. Бранителят на "смърфовете" изигра много силен мач във финала за Купата на България срещу ЦСКА. Той отбеляза изравнителния гол, а при дузпите също беше точен.

На трибуните на Националния стадион присъстваше бившият спортен директор на Ботев (Пловдив) Артур Платек, който в момента работи като съветник по въпросите с трансферите в полския клуб. Именно Риян е била причината за неговата поява на финалната среща.

8 Финал Sesame купа на България - ВИП лица

Бразилецът се присъедини към "черно-белите" през лятото на 2025 г. и бързо се превърна в основна част от състава. Зад гърба си Риян вече има 31 мача за Локомотив, в които е отбелязал три попадения и е направил една асистенция.

Договорът му с пловдивчани е до 2028 година, така че Ракув ще трябва да плати трансферна сума за неговите права. Според Transfermarkt пазарната му стойност е около 500 000 евро.

