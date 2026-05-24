Бивш зам.-кмет на Пловдив: Ботев и Локо да теглят заеми и да си купят стадионите, в София си ги строят сами

Бившият заместник-кмет на Пловдив Александър Константинов даде интересно предложение през профила си в социалните мрежи. Той казва, че в Пловдив е единственият град всички е „наобратно“ – транспортът е частен, пък общината строи стадионите на частни дружества.

Константинов дава препратка в София, където ЦСКА и Левски сами строят стадионите. За това той предлага Ботев и Локо да теглят заеми и да откупят от Община Пловдив стадионите – така ще могат да се разпореждат с всичко по тях от търговски площи до паркинги.

Ето и целия пост на Константинов:

Софийската община е издала разрешение за строеж на новият стадион на ФК "Левски". Очаква се стадиона да струва около 120 млн. евро и да има 20 000 места. Инвестицията е изцяло частна, на футболния клуб и той ще бъде собственик на съоръжението. По същият сценарии се изгражда и стадиона на ЦСКА. Отново футболния клуб е инвеститор и собственик на стадиона, а данните за местата и размера на инвестицията са сходни. Нали не си мислите, че стадиона в Разград е на общината. ФК"Лудогорец" е много години собственик на стадиона и общината няма нищо общо с него. Във град Варна стадион Черно море се довършва също с частни инвестиции.

Световната практика е известните стадиони да са собственост на футболните клубове. Такива са стадионите в Мадрид, Барселона, Милано и навсякъде. В САЩ големите стадиони са на колежите. Те развиват клубове с типичните спортове - бейзбол и американски футбол и стопанисват стадионите. Общините нямат нищо общо с тези спортни съоръжения.

Само в Пловдив общината строи стадиони на футболните клубове. Ние винаги сме по различни - например ние сме единствената община в света с "частен обществен транспорт" и частни автогари. Резултатът от такава политика е известен. След като футболните клубове на Пловдив получават като подарък от общината своите стадиони, те искат да получат като подарък и инфраструктурата около стадионите и търговските площи. Представете си, че поискате да получите от общината безплатен апартамент, но и магазина на първия етаж за да се издържате. Ако направите такова искане ще ви изпратят в Психо диспансера, но за футболните клубове това е нормално. Има решение на казуса - футболните клубове вземат кредит и си купуват от общината стадионите и ползват всички съоръжения в него. Така ще бъдат равни на тези в София, Разград, Варна и ще приличат на нормалните клубове по света. Волейболният клуб "Марица" си купи залата "Строител" и няма претенции към общината.

Мантрата, че трябва да се подпомага спорта е фалшива. В Пловдив има стотици клубове, стотици спортни съоръжения и най различни спортове. Общината всяка година заделя милиони от бюджета си за подпомагане на спорта в града, като тези пари се насочват основно към млади спортисти. Аз бих се радвал, ако подобни суми от бюджета се насочат за да се подпомагат талантливи младежи от Математическата и другите гимназии, които печелят медали в международни състезания. Бих се радвал с такива пари да се подпомагат млади таланти в изкуствата - музика, поети, художници и т.н. Разходите на общината за развитие на спорта са десетки пъти по големи от другите сфери на живота в града.

Заплахите, които отправя един футболен клуб към общината и общинските съветници не само са неморални, но те са и нахални. Колко са футболните запалянковци на този клуб - 2 хиляди, 5 хиляди или 10 хиляди - толкова ходят на мачовете. В Пловдив живеят 380 000 души и те имат същите права като футболните фенове. Бюджета се пълни от данъците на всички граждани, а общината е длъжна да ги използва за справедливи каузи, а не за мераците на малка група - футболни запалянковци. На тях мога да препоръчам да си пълнят всеки път стадиона и тогава ще имат пари за подръжка на футболния клуб.