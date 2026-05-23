Илиян Филипов преподаде урок по история на кмета на Пловдив

Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов излезе с публикация в социалните мрежи, насочена срещу кмета на Пловдив - Костадин Димитров. Темата отново е казусът с "Колежа" и една от точките, заложена в дневния ред на Общинския съвет, който ще заседава на 28 май.

Ето какво написа босът на "канарчетата":

"Да припомним малко история на кмета Костадин Димитров. Може би е отсъствал точно от този час. Малко хора днес знаят, че Ботев не е бил просто футболен клуб. Ботев е бил една от най-силните, най-организираните и финансово стабилни спортни организации в България още преди 1944 година.

СК „Ботевъ“ не е чакал държавата или общината да му построят дом. Клубът сам е изграждал своята инфраструктура, със средства на ботевисти, дарители и членове на общността. Още през 1934 година клубът получава нотариален акт за собственост върху земята. И не говорим само за терена на стадион „Христо Ботев“.

Исторически Ботев е разполагал и с други спортни терени и имоти в Пловдив, включително терени в района на днешния стадион „Спартак“, както и други спортни площи, изграждани и използвани от клуба през годините. Това е бил клуб със: собствена база, собствена инфраструктура, изградени трибуни, огради, клубни помещения, тренировъчни терени и сериозна организационна структура.

По онова време Ботев е бил сред най-силните финансово спортни дружества в страната. Клубът е имал стабилна членска маса, дарители, приходи и реална способност сам да инвестира в развитието си. След 9 септември 1944 година обаче започва познатият процес: комунистическата власт национализира спортните имоти в цялата страна. Точно тогава Ботев губи реалната собственост върху своите терени и бази.

Клубът не ги е подарил. Не ги е продал. Те са били отнети. Стадиони, игрища и спортни бази преминават към държавата, БСФС и различни административни структури, а след промените през 1989 година голяма част от тези имоти остават актувани като общинска собственост.

Затова днес е повече от цинично хора, които никога не са изградили нищо за Ботев, да се държат като единствени господари на стадиона и да правят опити да отнемат: търговските площи, музея, фен магазина, скайбоксовете, ВИП зоните и механизмите, чрез които клубът може да оцелява.

Истината е една:

Ботев е имал своя дом много преди днешните политици изобщо да съществуват в обществения живот. И ако някой днес иска да говори за собственост и морално право върху стадиона, първо трябва да познава историятa".