  Малко не стигна на Палермо в реванша, Катандзаро оцеля и ще спори с Монца за място в Серия "А"

Малко не стигна на Палермо в реванша, Катандзаро оцеля и ще спори с Монца за място в Серия "А"

Малко не стигна на Палермо в реванша, Катандзаро оцеля и ще спори с Монца за място в Серия "А"

Отборът на Палермо записа пирова победа с 2:0 срещу Катандзаро в реванша от полуфиналните плейофи за влизане в италианската Серия „А“ игран на стадион „Ренцо Барбера“. Резултатът обаче се оказа недостатъчен за сицилианци, тъй като Катандзаро спечели първия двубой с убедителното 3:0 и с общ резултат 3:2 се класира за големия финал срещу Монца.

Домакините от Палермо започнаха мача с мечтано темпо и откриха резултата още в 3-ата минута, когато финландският голмайстор Йоел Поянпало бе точен за 1:0 след асистенция на Филипо Ранокия.

Последва сериозен натиск на „розово-черните“, като в началото на втората част Антонио Палумбо нацели гредата след атрактивно изпълнение.

Катандзаро се бранеше организирано, но крепостта им рухна отново в 89-ата минута, когато резервата Руи Модесто засече подаване на Николо Пиероци и покачи на 2:0.

В добавеното време на срещата нервите на терена ескалираха, което доведе до грозни сцени и два червени картона от съдията Матео Марченаро — Николо Пиероци (90+3') бе изгонен с директен червен картон за грубо влизане, след това Антонио Палумбо (90+5') също бе изгонен, като веднага след това реферът свири и край на мача, което доведе до гневна реакция от домакините и меле на терена.

Така Палермо нямаше време за трети скъпоценен гол, а воденият от Алберто Акуилани тим на Катандзаро удържа преднината си от първия мач и ще спори с Монца във финалния плейоф, който ще е на разменено гостуване (на 24 и 29 май) за последната виза за италианския елит.

