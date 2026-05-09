  Sportal.bg
  2. Монца
  3. Серия Б приключи - Антов и Монца са в плейофите за елита, Специя и Христов изпаднаха

  • 9 май 2026 | 02:22
Във вече отминалия 8-и май (събота) се изигра последният кръг от италианската Серия Б, който не донесе особено позитивни новини за българското участие на Ботуша, тъй като Петко Христов и неговият тим Специя потънаха в третото ниво на футбола в страната - Серия Ц. Лигурийци направиха 1:1 при гостуването на Пескара. Шансовете на Специя преди това последно завъртане от редовната фаза минаваха през задължителна победа, загуба на Бари от Катандзаро и евентуално участие на плейаут. Сега Специя, Реджана и Пескара на Лоренцо Инсиние поемат към третото ниво на италианската футболна пирамида. Втори шанс чрез плейаут ще имат Зюдтирол и Бари.

Иначе дойде и една позитивна новина, тъй като Валентин Антов се върна в игра, а неговият отбор Монца запази шанса си да се завърне в елита. Българинът бе резерва за срещата с Емполи и влезе в игра в 86-ата минута на мястото на Самуеле Бириндели. Антов и компания направиха равенство 2:2 и завършиха на трето място, но дори при победа нямаше как да се изкачат на втората позиция, даваща право на директна промоция сред майсторите в първото ниво на италианския футбол. За Емполи пък точката бе изключително важна, тъй като тя директно запази втородивизионния статут на тима и няма да му се налага да минава през допълнителен бараж.

Дори обаче Монца да бе спечелил, това нямаше да промени нищо, тъй като успех на Фрозиноне гарантира на тима да стане вторият нов сигурен член на Серия А след Венеция. „Канарчетата“ размазаха с 5:0 Мантова у дома и си подпечатаха втората позиция, даваща право на директна промоция. За Фрозиноне се разписаха Джакомо Гало, след автогол на Алесио Кастелини, Фарес Гемейджис, Антонио Раймондо и Илиас Куцупиас. Тимът завършва сезона на точка зад шампиона Венеция, който пък в своя мач от последния кръг на втория ешелон надви с 2:0 Палермо с голове на Матия Компаньон и Иса Думбия.

