Мира Андреева, Белинда Бенчич и Марта Кюстюк стартираха с победи в Париж

Осмата поставена Мира Андреева, номер 11 Белинда Бенчич и номер 15 Марта Костюк започнаха с победи участието си на Откритото първенство на Франция по тенис.

Рускинята Андреева направи поредица от печеливши удара от основната линия и се справи с французойката Фиона Феро с 6:3, 6:3, за да се класира за втория кръг.

Mirra in straight sets 👏



No. 8 seed Andreeva advances to Round 2!#RolandGarros pic.twitter.com/HQUY5hvod6 — wta (@WTA) May 24, 2026

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

19-годишната рускиня никога не е имала проблеми на слънчевия корт "Филип Шатрие" и подпечата победата с първия си мачбол, когато Феро допусна 24-ата си непредизвикана грешка.

Часове след като руска ракета падна близо до семейния ѝ дом в Киев (Украйна), Марта Костюк излезе на корта, за да елиминира родената в Русия, но представяща Испания Оксана Селехметева с 6:2, 6:3.

Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а

23-годишната тенисистка, която се класира за втория кръг на "Ролан Гарос", каза, че е била доста притеснена, след като е получила снимки на щетите близо до къщата, където са били отседнали майка ѝ, сестра ѝ и леля ѝ.

„Стана ми лошо само от мисълта, че ако беше на 100 метра по-близо, вероятно нямаше да имам майка и сестра днес“, каза Костюк пред медиите.

„Невероятно се гордея със себе си. Мисля, че това беше един от най-трудните мачове в кариерата ми. Беше много трудна сутрин за мен, не знаех как ще се развие този мач или как ще се справя с него. Плаках цяла сутрин. Не искам да говоря за себе си. Разбира се, че съм щастлива, че съм във втория кръг. Но цялото ми сърце и всичките ми мисли са с народа на Украйна“, добави тя.

Джокович получи пълна подкрепа от съперник

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Белинда Бенчич (Швейцария) се класира без особени трудности за втория кръг, след като надигра австрийката Синя Краус с 6:2, 6:3.

В други срещу номер 26 Хейли Баптист (САЩ) се наложи над Барбора Крейчикова (Чехия) в драматичен двубой с 6:7(7), 7:6(6), 6:2, след като спаси два мачбола в тайбрека на втория сет, а номер 27 Мари Боузкова (Чехия) победи Лучия Бронзети (Италия) с 6:3, 6:1.

Синер не е кралят на клея, но изглежда недостижим на "Ролан Гарос"

Още две американки продължават напред. Кейти Волинец спечели срещу Клара Бурел (Франция) с 6:3, 6:1, а Кейти МакНали елиминира Айла Томлянович (Австралия) с 3:6, 7:6(5), 6:3.

Just look at this comeback from Hailey Baptiste 🤩



Saving two match points and then winning the deciding set 😮‍💨#RolandGarros | @savvy_bap pic.twitter.com/M4cuVshmem — wta (@WTA) May 24, 2026

Юлия Стародубцева (Украйна) надделя над Анна Блинкова (Русия) с 6:3, 6:1, Магда Линете (Полша) се справи с Тереза Валентова (Чехия) с 5:7, 6:4, 7:6(9), Магдалена Фрех (Полша) постигна успех над Елена-Габриела Русе (Румъния) със 7:6(5), 2:1 и отказ, а Франческа Джоунс (Великобритания) продължава напред след 1:6, 7:6(4), 6:2 над Беатрис Адад Мая (Бразилия).