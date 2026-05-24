Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

Днес започва "Ролан Гарос" с цели пет мача от 12:00 часа българско време. Гвоздеят в програмата на първия ден от турнира е участието на Новак Джокович, който към 21:15 часа ще изиграе дебютния си двубой в Париж за 2026-а срещу опасната машина за сервиси Джовани Мпечи Перикар.

Преди това обаче към 14:30 ще гледаме началото на похода на втория поставен в основната схема при мъжете Александър Зверев, който ще срещне Бенжамен Бонзи.

Към 15:30 ще бъде ред на Тейлър Фриц да излезе на корта срещу Нишеш Басавереди.

При жените в 12 часа програмата се открива от Марта Костюк срещу Оксана Селехметева.

В 16:30 Мира Андреева ще започне кампанията си в Париж срещу Фиона Феро.