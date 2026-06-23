Наказаната Вондроушова: Никога не съм употребявала допинг

Бившата шампионка на Откритото първенство на Великобритания по тенис Маркета Вондроушова заяви, че никога не е употребявала забранени субстанции, след като беше санкционирана за нарушаване на антидопинговите правила, отказвайки да даде извънсъстезателен тест.

26-годишната чехкиня беше наказана за 4 години до 21 юни 2030-а, след като не допуснала в дома си служител на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) на 3 декември късно вечерта.

Бивш шампионка от "Уимбълдън" изгоря за 4 години

"Никога не съм употребявала допинг. Никога не съм имала положителна проба през цялата ми кариера, въпреки че съм била подложена на безброй проверки. Винаги съм излизала на корта с чиста съвест. Три дни преди инцидента, който промени живота ми, бях тествана. Резултатът беше отрицателен, както и всяка проба преди това. Последните седем месеца са най-тежките в живота ми", заяви шампионката от "Уимбълдън" през 2023 година Вондроушова в официално съобщение, цитирана от ДПА.

"Никога не съм си помисляла, че ще пиша подобно нещо. Не пожелавам на никого да преминава това, което аз трябваше да премина в последните месеци. Всеки ден се будех с мисълта за несигурност, страх, чувство, че губя контрол върху собствени си живот. Това трудно може да се опише с думи. Беше много изтощителен и болезнен период, който ми повлия много по-дълбоко отколкото можех да си представя. Тенисът е целият ми живот. От момента, в който да първи път държах ракетата като малко момиче, през хилядите тренировки, контузии, завръщания. Винаги съм давала всичко от себе си. Последните месеци, които те отнеха от мен, ме промениха. Те оставят дълбоки рани, които няма да изчезнат дълго време. Не знам как ще преодолея всичко това и дали ще успея да бъда отново човекът , който бях", допълни тя.

От Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) признаха, че понякога процесът на извънсъстезателни проби е неудобен за състезателите и им създава допълнителни трудности, но тези внезапни проверки се правят, за да се опази чистотата на спорта.

Вондроушова може да обжалва наказанието пред Висшия спортен арбитражен съд в Лозана.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google