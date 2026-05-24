Джокович получи пълна подкрепа от съперник

Новак Джокович, за разлика от останалите топ тенисисти и тенисистки в света, реши да не бойкотира медиите на Ролан Гарос.



Даниил Медведев беше сред първите, които разкриха какво мислят тенисистите за постъпката на най-добрия тенисист на всички времена:

"Новак е достатъчно опитен, достатъчно зрял, за да знае какво иска и какво не иска, и винаги досега е оказвал максимална подкрепа на колегите си в различни ситуации. Затова не смятам, че неговото отсъствие от подобна акция ни вреди. Сигурен съм, че той сам, когато има възможност, ще обясни своята позиция, че продължава да ни подкрепя, макар може би не в тази акция с медиите. Затова винаги оказвам пълна подкрепа на Джокович и съм сигурен, че и той подкрепя всички играчи."

След това той обясни какво мисли за бойкота, който предвижда всяка пресконференция да продължава 15 минути:



"Първо, това не е проблем и всеки има право на свое мнение. Когато можеш да решаваш както сам искаш, това е най-доброто нещо в живота."



Журналистите попитаха седмия тенисист в света и за мнението му относно контузията на Карлос Алкарас, поради която той няма да играе на следващите два турнира от Големия шлем – нито сега в Париж, нито по-късно в Лондон.

"На мен не ми е по-лесно, защото тук никога не съм стигал до полуфинал. От друга страна, ако играя полуфинал срещу Синер и спечеля, ще ми бъде по-лесно, ако на финала не ме чака Алкарас. Но все още е рано за такива приказки. Мисля, че шест пъти съм губил в първи кръг на Ролан Гарос."

Медведев играе в първи кръг срещу австралиеца Уолтън, 101-ви в света.

Снимки: Imago