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Бивш шампионка от "Уимбълдън" изгоря за 4 години

  • 22 юни 2026 | 19:13
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Бивш шампионка от "Уимбълдън" изгоря за 4 години

Бившата шампионка от "Уимбълдън" Маркета Вондроушова бе наказана за четири години, след като е отказала да бъде подложена на тест за употреба на допинг, съобщи Чешката тенис федерация.

26-годишната Вондроушова обяви още през април в профила си в Инстаграм, че не е допуснала представителите на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) в дома си, тъй като те са позвънили на вратата ѝ късно вечерта, без да успеят да се легитимират. Чехкинята каза, че неочакваното посещение я е стресирало изключително много. От ITIA пък казаха, че въпросната случка е от декември миналата година.

Наказанието на Вондроушова, която през 2023 година стана първата жена, печелила титлата на "Уимбълдън" като непоставена, влиза в сила от днес и ще продължи до 21 юни 2030 година. Тя има право да го обжалва пред Спортния арбитражен съд в Лозана.

Вондроушова, която преди три години достигна до номер 6 в световната ранглиста, е поредният известен тенис състезател, забъркал се в допинг скандал. Преди нея в такива попаднаха Мария Шарапова, Симона Халеп, Яник Синер и Ига Швьонтек.

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Снимки: Gettyimages

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