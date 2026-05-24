Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а

  • 24 май 2026 | 14:51
Българският тенисист Григор Димитров си спомни инцидента от 2020 г., когато той и руснакът Даниил Медведев бяха спрени от полицията на Монако за превишена скорост и им бяха отнети шофьорските книжки.

„В моя защита, това беше веднага след първия турнир на турнир по време на пандемията от коронавирус. Баща ми беше в колата с мен. Карах със 110 км/ч по магистралата. Баща ми каза: „Можеш ли да ускориш малко, за да изпревариш тези коли?“ Включих мигача, тръгнах наляво, натиснах газта. Върнах се надясно, карах със 110 и влязох в Монако“, каза Димитров във видеоклип, публикуван в YouTube канала на UTS Tour.

Според българина скоро се появила полицията и му наредила да спре. Казали му, че ограничението на скоростта е преминато многократно.

„Отнеха ми книжката и ме глобиха с огромна глоба. И изведнъж чух отзад: „О, Григор, и ти. Обърнах се и видях Медведев. Възкликнах: Даня! Тогава жена му дойде да ни вземе – той не можеше да шофира, аз не можех, а и баща ми нямаше книжка. Обадихме се на всички да ни вземат“, каза Димитров, добавяйки, че книжката му е била отнета за шест месеца.

Снимки: Imago

