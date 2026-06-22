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Загуба и за Илиян Радулов в първия кръг на „Чалънджър“ в Пловдив

  • 22 юни 2026 | 19:47
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Загуба и за Илиян Радулов в първия кръг на „Чалънджър“ в Пловдив

Националът на България за купа "Дейвис" Илиян Радулов загуби на старта на турнира на клей от сериите "Чалънджър" 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро.

21-годишният Радулов, който участва с "уайлд кард", отстъпи в първия кръг пред поставения под номер 6 в основната схема Матео Мартино от Франция с 3:6, 2:6 за час и 25 минути игра.

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Българинът така и не успя да постави своя съперник под сериозен натиск. В първия сет Мартино реализира пробив за 3:1 гейма, който бе и едиственият в него.

Втората част на мача започна с нови два пробива за французина, който поведе с 3:0 гейма и до края не даде възможности на Радулов за обрат.

Във втория кръг Мартино ще играе с победителя от мача между бразилеца Даниел Дутра да Силва и българина Пьотр Нестеров.

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