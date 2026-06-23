Седем българчета започнаха с победи на турнир от ITF в Добрич

Седем български тенисисти (трима юноши и четири девойки) се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир от категория J60 на ITF в Добрич. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида".
В понеделник се изиграха половината срещи от първия кръг при юношите и девойките. Победи при юношите записаха Калоян Шиков, Добромир Манолов и Мартин Бонев, а днес своите мачове от първия кръг ще изиграят Борис Начев, Борис Борисов, Димитър Топчийски, Николай Рачев и Петър Иванчев.
Юноши, 1/16-финали:
№1 Калоян Шиков – Мъри Уотърс (Великобритания) 6:1, 6:0
Добромир Манолов – №7 Алваро Лаго Фурио (Испания) 6:4, 5:2 и отказване на Фурио
Мартин Бонев – Щефан-Кристиан Еначе (Румъния) 6:2, 5:7, 6:4
Якоб Ясин – Александър Пономарьов (Русия) 1:6, 2:6
Камен Иванов – Рафаел Марин (Румъния) 1:6, 0:6
Момчил Марков – Шербан Апан (Румъния) 2:6, 4:6
Станислав Косев – Рареш Сарачин (Румъния) 6:3, 6:7(5), 3:6
Днес:
№8 Борис Начев – Енрик Новел (Испания)
№16 Борис Борисов – Ван Сон Дидони (Италия)
Димитър Топчийски – №6 Лучиан Андрей (Румъния)
Николай Рачев – №5 Марк Пуиг Монт (Испания)
Петър Иванчев – №2 Родион Четвериков (Украйна)
Победи при девойките постигнаха Никол Нунева, Елена Пападопулу, Рая Маркова и Антония Станева, а днес срещите си от първия кръг ще изиграят Александра Рангелова, Елеонора Тонева, Андрея Глушкова, Рафаела Симеонова, Михаела Бобева, Стефания Петрова, Ренета Дженкова и Кристина Кънева.
Девойки, 1/16-финали:
№2 Никол Нунева – Ева Рошка (Румъния) 6:4, 7:6(2)
№7 Елена Пападопулу – София Яроцка (Украйна) 3:6, 6:3, 6:3
Рая Маркова – Карина Капуцу (Румъния) 6:4, 6:3
Антония Станева – Бианка Бисолотти (Италия) 6:3, 3:6, 6:1
№16 Каролина Костова – Шангран Цай (Китай) 2:4 и отказване на Костова
Сирма Манчева – №16 Мария Рошка (Румъния) 4:6, 1:6
Днес:
№1 Александра Рангелова – Камила Монтенет (Италия)
№4 Елеонора Тонева – Аличе Йози (Италия)
№5 Андрея Глушкова – Наталия Дробка (Молдова)
№8 Рафаела Симеонова – Анастасия Костомарова (Русия)
Михаела Бобева – №3 Лидия Бренън (Ирландия)
Стефания Петрова – Клариса Санти (Италия)
Ренета Дженкова – №6 Оливия Авила (Испания)
Кристина Кънева – Вероника Маверо (Италия)
Турнирът предоставя отлична възможност на младите български таланти да трупат международен опит и да печелят ценни точки за световната юношеска ранглиста.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google