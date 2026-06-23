Седем българчета започнаха с победи на турнир от ITF в Добрич

Седем български тенисисти (трима юноши и четири девойки) се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир от категория J60 на ITF в Добрич. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида".

В понеделник се изиграха половината срещи от първия кръг при юношите и девойките. Победи при юношите записаха Калоян Шиков, Добромир Манолов и Мартин Бонев, а днес своите мачове от първия кръг ще изиграят Борис Начев, Борис Борисов, Димитър Топчийски, Николай Рачев и Петър Иванчев.

Юноши, 1/16-финали:

№1 Калоян Шиков – Мъри Уотърс (Великобритания) 6:1, 6:0

Добромир Манолов – №7 Алваро Лаго Фурио (Испания) 6:4, 5:2 и отказване на Фурио

Мартин Бонев – Щефан-Кристиан Еначе (Румъния) 6:2, 5:7, 6:4

Якоб Ясин – Александър Пономарьов (Русия) 1:6, 2:6

Камен Иванов – Рафаел Марин (Румъния) 1:6, 0:6

Момчил Марков – Шербан Апан (Румъния) 2:6, 4:6

Станислав Косев – Рареш Сарачин (Румъния) 6:3, 6:7(5), 3:6

Днес:

№8 Борис Начев – Енрик Новел (Испания)

№16 Борис Борисов – Ван Сон Дидони (Италия)

Димитър Топчийски – №6 Лучиан Андрей (Румъния)

Николай Рачев – №5 Марк Пуиг Монт (Испания)

Петър Иванчев – №2 Родион Четвериков (Украйна)

Победи при девойките постигнаха Никол Нунева, Елена Пападопулу, Рая Маркова и Антония Станева, а днес срещите си от първия кръг ще изиграят Александра Рангелова, Елеонора Тонева, Андрея Глушкова, Рафаела Симеонова, Михаела Бобева, Стефания Петрова, Ренета Дженкова и Кристина Кънева.

Девойки, 1/16-финали:

№2 Никол Нунева – Ева Рошка (Румъния) 6:4, 7:6(2)

№7 Елена Пападопулу – София Яроцка (Украйна) 3:6, 6:3, 6:3

Рая Маркова – Карина Капуцу (Румъния) 6:4, 6:3

Антония Станева – Бианка Бисолотти (Италия) 6:3, 3:6, 6:1

№16 Каролина Костова – Шангран Цай (Китай) 2:4 и отказване на Костова

Сирма Манчева – №16 Мария Рошка (Румъния) 4:6, 1:6

Днес:

№1 Александра Рангелова – Камила Монтенет (Италия)

№4 Елеонора Тонева – Аличе Йози (Италия)

№5 Андрея Глушкова – Наталия Дробка (Молдова)

№8 Рафаела Симеонова – Анастасия Костомарова (Русия)

Михаела Бобева – №3 Лидия Бренън (Ирландия)

Стефания Петрова – Клариса Санти (Италия)

Ренета Дженкова – №6 Оливия Авила (Испания)

Кристина Кънева – Вероника Маверо (Италия)

Турнирът предоставя отлична възможност на младите български таланти да трупат международен опит и да печелят ценни точки за световната юношеска ранглиста.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google