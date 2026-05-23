Синер не е кралят на клея, но изглежда недостижим на "Ролан Гарос"

Някога наличието на огромен фаворит в мъжката схема беше нещо нормално на „Ролан Гарос“. В продължение на почти 20 години този човек беше Рафаел Надал. Сега, за първи път от края на ерата на Рафа през 2022 г., отново имаме подобен сценарий.

С началото на тазгодишното издание на турнира Яник Синер е съвсем сам на върха. Той не е Кралят на клея и вероятно никога няма да бъде, но направи пролет в стил Рафа — спечели и трите турнира от сериите „Мастърс“ на клей: в Монте Карло, Мадрид и Рим, като във всеки от тях триумфира за първи път. Не му навреди и фактът, че най-големият му съперник Карлос Алкарас отсъстваше в последните два турнира — както ще отсъства и в Париж.

Това ни оставя с два водещи въпроса: може ли Синер да издържи напрежението от това, че първата му титла на „Ролан Гарос“ на практика е в ръцете му? И може ли някой достатъчно опасен, за да го затрудни — Новак Джокович, Артур Фис, Рафаел Ходар, може би Даниил Медведев или Александър Зверев — да издържи достатъчно дълго, за да се изправи срещу него и да му разклати нервите?

Първа четвъртина

На този етап Синер няма нужда от помощ от боговете на жребия, но те изглежда така или иначе са били благосклонни към него. Четирима от играчите, които теоретично биха могли да го затруднят тук — Джокович, Рафаел Ходар, Артур Фис и Жоао Фонсека — са в другата половина на схемата. Вторият най-високо поставен в неговата четвърт е Бен Шелтън, срещу когото Синер има баланс 9-1. Първите двама поставени, срещу които може да се изправи, са Корентен Муте и Лучано Дардери — срещу тях общият му баланс е 3-0.

Но има няколко играчи, които поне си струва да бъдат наблюдавани. В третия кръг Синер може да срещне Мартин Ландалусе — обещаващ 20-годишен испанец, който достигна четвъртфиналите в Рим. По-късно може да се сблъска с Александър Бублик — един от малкото играчи, които имат победа над Синер през последните 12 месеца. Но винаги непредсказуемият Бублик ще трябва да стигне до четвъртфиналите, за да получи своя шанс.

Мачове от първи кръг, които си струва да се гледат:

Матео Беретини срещу Мартон Фучович

Хуберт Хуркач срещу Хауме Мунар

Франсис Тиафо срещу сънародника си Елиът Спицири

Стефанос Циципас срещу Александър Мюлер

Втора четвъртина

Какво да мислим за шансовете на Даниил Медведев? Има причини да ги взимаме под внимание. Той прави сезон на възраждане, с баланс 24-8. Стигна до полуфиналите в Рим. Притисна Синер до два тайбрека във финала в Индиън Уелс.

Но има и причини да не ги харесваме. Или поне една причина: склонен е да напуска Париж рано. Много рано. В деветте си участия на „Ролан Гарос“ той е губил в първия кръг шест пъти, включително през 2025 г. Медведев ще трябва да бъде готов по-рано, ако иска да промени това тази година. Около него има качествени съперници, включително Франсиско Серундоло, Флавио Коболи, Валентин Вашеро и стария му познайник Лърнър Тиен. Все пак Медведев изглежда като по-добър залог за полуфинал от другия топ поставен в тази част — Феликс Оже-Алиасим. Канадецът е само 4-4 по време на сезона на клей.

Скрит фаворит: Вашеро. 16-ият поставен представител на Монако, който стигна до полуфиналите у дома в Монте Карло миналия месец, изглежда създаден за мачове във формат три от пет сета на клей.

Сбогуване: Гаел Монфис. Френската легенда ще започне своя прощален турнир срещу сънародника си Юго Гастон. Ще има аплодисменти и сълзи, а вероятно и всичко между тях.

Мач от първи кръг, който си струва да се гледа:

Марин Чилич срещу 17-годишната френска надежда Моис Куаме

Трета четвъртина

Миналата година Джокович направи продължителен прощален поклон пред феновете на „Ролан Гарос“, след което каза, че това може би е последното му участие там. Но ето го отново — навършва 39 години, докато говорим, и е готов да опита пак. Предполагам, че всякакви съмнения дали да участва са изчезнали, когато Алкарас обяви, че няма да бъде тук. С отсъствието му сърбинът сигурно усеща, че шансовете му за рекордна 25-а титла от Големия шлем са с 50 процента по-добри. Сега на пътя му има само едно сигурно препятствие — Синер.

Може ли Джокович да стигне до него? Тази година той е изиграл общо един мач на клей — загуба в три сета от съперник извън Топ 50. Но дори на тази възраст Джокович остава съвсем различно животно в турнирите от Големия шлем. Миналата година стигна до полуфиналите и в четирите, а тази година — до финала на Australian Open.

Въпреки това ще трябва да работи сериозно. Започва срещу френската машина за асове Джовани Мпечи Перикар, може да срещне Фонсека в третия кръг, двукратния финалист Каспер Рууд в четвъртия и Алекс де Минор на четвъртфиналите.

От тези съперници най-голяма заплаха изглежда Рууд, който стигна до финала в Рим. Джокович води с 5-1 срещу него, но Рууд спечели последния им мач — на клей през 2024 г. Ако двамата се срещнат, победителят може би ще бъде фаворит за достигане до финала.

Мачове от ранните кръгове, които си струва да се гледат:

Джокович срещу Мпечи Перикар — първи кръг

Де Минор срещу Александър Блокс — втори кръг

Четвърта четвъртина

Подобно на Джокович, Александър Зверев сигурно усеща, че задачата му на „Ролан Гарос“ този път е наполовина по-лека. Без Алкарас само Синер е пред него в ранглистата, а той няма да го срещне преди финала. От началото на 2025 г. германецът е 0-8 срещу Синер, но е стабилно добър срещу всички останали в тази схема.

Все пак и в неговата четвърт има няколко мини. Млади мини. Първата е Артур Фис — френският любимец, който има играта да стигне до финал и ще разполага с публиката, която да го бута напред. Но има няколко уговорки: той се отказа в Рим заради проблем в бедрото; може да има труден старт срещу абсолютния ветеран и бивш шампион тук Стан Вавринка; освен това балансът му срещу Зверев е 2-5.

Вторият скрит фаворит в тази част е Рафаел Ходар — 19-годишният испанец, който стремително се изкачи в ранглистата тази пролет. Жребият му, който включва потенциално ръждясалия Тейлър Фриц, изглежда добър до евентуален осминафинал срещу Иржи Лехечка.

Мачове от първи кръг, които си струва да се гледат:

Фис срещу Вавринка

Ходар срещу Александър Ковачевич

Анализът на жребия е на tennis.com

Снимки: Imago