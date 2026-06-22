Янаки Милев приключи участието си на турнира "Чалънджър" в Пловдив в първия кръг

Българинът Янаки Милев отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56700 евро.

Участващият с "уайлд кард" Милев загуби от поставения под номер 8 Огниен Милич (Сърбия) с 2:6, 6:3, 4:6 след 2:12 часа игра.

22-годишният Милев, 750-и в световната ранглиста, започна лошо и допусна изоставане от 1:5 гейма, което се оказа решаващо за изхода от първия сет.

Във втората част българинът навакса ранен пробив пасив и с пет поредни гейма обърна до 5:2, след което изравни резултата.

В третата част Милев отново преодоля изоставане - този път от 1:4, за да изравни за 4:4, но след това 18-годишният Милич, 370-и в класацията на ATP, взе два поредни гейма, а с това и мача.

В първия ден от основната схема на турнира по-късно днес българинът Илиян Радулов, който също се включи с "уайлд кард", ще играе срещу номер 6 Матео Мартино (Франция).

В надпреварата утре пък ще стартират още четирима представители на домакините - Димитър Кузманов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и квалификантът Динко Динев.

Кузманов ще играе срещу Йеле Селс (Нидерландия), съперник на Василев ще бъде Нилс Фискер (Нидерландия), Нестеров ще се изправи срещу бразилеца Даниел Дутра да Силва, а Динев ще срещне номер 3 Дейли Бланч (САЩ).

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