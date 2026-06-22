Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев приключи участието си на турнира "Чалънджър" в Пловдив в първия кръг

Янаки Милев приключи участието си на турнира "Чалънджър" в Пловдив в първия кръг

  • 22 юни 2026 | 18:06
  • 224
  • 0
Янаки Милев приключи участието си на турнира "Чалънджър" в Пловдив в първия кръг

Българинът Янаки Милев отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56700 евро.

Участващият с "уайлд кард" Милев загуби от поставения под номер 8 Огниен Милич (Сърбия) с 2:6, 6:3, 4:6 след 2:12 часа игра.

22-годишният Милев, 750-и в световната ранглиста, започна лошо и допусна изоставане от 1:5 гейма, което се оказа решаващо за изхода от първия сет.

Във втората част българинът навакса ранен пробив пасив и с пет поредни гейма обърна до 5:2, след което изравни резултата.

В третата част Милев отново преодоля изоставане - този път от 1:4, за да изравни за 4:4, но след това 18-годишният Милич, 370-и в класацията на ATP, взе два поредни гейма, а с това и мача.

В първия ден от основната схема на турнира по-късно днес българинът Илиян Радулов, който също се включи с "уайлд кард", ще играе срещу номер 6 Матео Мартино (Франция).

В надпреварата утре пък ще стартират още четирима представители на домакините - Димитър Кузманов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и квалификантът Динко Динев.

Кузманов ще играе срещу Йеле Селс (Нидерландия), съперник на Василев ще бъде Нилс Фискер (Нидерландия), Нестеров ще се изправи срещу бразилеца Даниел Дутра да Силва, а Динев ще срещне номер 3 Дейли Бланч (САЩ).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Наоми Осака продължава напред в Бад Хомбург, шампионката от 2024 отпадна

Наоми Осака продължава напред в Бад Хомбург, шампионката от 2024 отпадна

  • 22 юни 2026 | 17:08
  • 675
  • 0
Дебютантката Янева и Томова научиха първите си съпернички за пресявките на Уимбълдън

Дебютантката Янева и Томова научиха първите си съпернички за пресявките на Уимбълдън

  • 22 юни 2026 | 16:43
  • 753
  • 0
Григор тренира в Майорка, разкри скрития си талант

Григор тренира в Майорка, разкри скрития си талант

  • 22 юни 2026 | 16:42
  • 2249
  • 3
Динко Динев преодоля квалификациите на "Чалънджър"-а в Пловдив

Динко Динев преодоля квалификациите на "Чалънджър"-а в Пловдив

  • 22 юни 2026 | 16:25
  • 419
  • 0
Ива Йович се отказа от участие в Бад Хомбург

Ива Йович се отказа от участие в Бад Хомбург

  • 22 юни 2026 | 16:01
  • 445
  • 0
Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 14:04
  • 18118
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА уреди двукратен шампион с Интер

ЦСКА уреди двукратен шампион с Интер

  • 22 юни 2026 | 18:46
  • 5722
  • 6
ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

  • 22 юни 2026 | 18:58
  • 447
  • 0
Меси пак е титуляр (съставите на Аржентина и Австрия)

Меси пак е титуляр (съставите на Аржентина и Австрия)

  • 22 юни 2026 | 18:13
  • 2591
  • 1
Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 14:04
  • 18118
  • 31
40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после отново го спечели

40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после отново го спечели

  • 22 юни 2026 | 17:48
  • 2557
  • 2
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

  • 22 юни 2026 | 14:48
  • 15304
  • 10