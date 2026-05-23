Черноморец (Балчик) е първенецът на Североизточната Трета лига

Черноморец (Балчик) спечели първенството след 4:0 в Каспичан, като гост Ботев (Нови пазар). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига. Селекцията на Ивайло Станчев пропиля три възможности да поведе в резултата до 12-ата минута. В 42-ата, отборът им получи право да изпълни фаул. Настана масово спречкване в наказателното поле на домакините. Намесиха се всички футболисти, влезе и охраната на терена. Съдията вдигна червени картони на капитаните Йордан Иванов от Ботев и Мирослав Начев от Черноморец. След почивката Никола Владев, Борис Стойков и на два пъти Мартин Янакиев реализираха головете.