Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Черноморец (Балчик) победи у дома СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 2:0 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Ивайло Станчев, с оглед случилото се на терена. Футболистите му доминираха и пропуснаха да вкарат още. Стефан Митев откри резултата в 10-ата минута. Гостите оспориха редовността на попадението, но съдията не взе под внимание претенциите им. Същото направи и при две ситуации, в които домакините поискаха дузпа. Теодор Тотев и Толга Мюрвет уцелиха по веднъж гредите на търговищката врата. Влезлият като резерва Никола Владев реализира второто попадение, след центриране на Ивайло Попов, 180 секунди преди края на мача.