Черноморец (Балчик) с изразителен успех

Черноморец (Балчик) победи Черно море II с 4:0 във Варна и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините излязоха без шестима от футболистите си, които бяха повикани за мача на първия отбор. Черноморец можеше да вкара и още. Мартин Янакиев даде преднина на отбора от Балчик с попаденията си в 32-ата минута от дузпа и в 36-ата. Малко след това Кристо Яначков уцели гредата на „моряците“. Той улучи целта с глава в 52-ата минута за 0:3. Скоро Никола Владев реализира четвъртото попадение. Той и Яначков уцелиха по веднъж гредите до края.