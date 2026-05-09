Черноморец (Балчик) с очакван успех

Черноморец (Балчик) затвърди лидерската си позиция с 2:0 над гостуващия му Спартак II (Варна). Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед случилото се на терена. Те владееха инициативата и можеха да бият по-изразително. Капитанът им Мирослав Начев откри резултата с глава след центриране на Толга Мюрвет в 5-ата минута. В 24-ата пък Кристо Яначков изведе Стефан Митев и той реализира второто попадение. След почивката, футболистите от Балчик намалиха темпото. Адмирации и за младия състав на гостите, който показа хубави неща. Не успя обаче в завършващата фаза на атаката.