Черноморец (Балчик) взе дербито в Тервел и дръпна на върха

Черноморец (Балчик) спечели дербито за първото място с 1:0 като гост на Септември (Тервел) и увеличи аванса си на върха в класирането. Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Ивайло Станчев, с оглед случилото се на терена. Футболистите му бяха по-добри през първото полувреме. Никола Владев и Толга Мюрвет уцелиха по веднъж гредите. Кристо Яначков пропусна от десетина метра да вкара. Това обаче стори Ивайло Минчев в последните секунди преди почивката. След нея домакините натиснаха. Ивайло Лазаров и Петър Георгиев имаха добри възможности да изравнително попадение. Пред отсрещната врата, шанс се откри за автора на единственото попадение Минчев. Домакините доиграха заключителните десетина минути с намален състава, защото техен футболист получи втори жълт и червен картон.