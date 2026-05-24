Леклер: Това е най-лошият уикенд в кариерата ми

Пилотът на Ферари Шарл Леклер обясни, че уикендът за Гран При на Канада е „един от най-лошите, ако не и най-лошият“ в кариерата му във Формула 1, след като остана осми в квалификацията за днешното състезание.

Леклер има проблеми с колата от началото на уикенда, като призна, че не успява да намери достатъчно увереност в поведението на своя SF-26. Другият пилот на Скудерията Люис Хамилтън вчера се справи доста по-добре досега, като днес ще стартира от пета позиция.

👻 Ghost Car... George Vs Kimi Edition 😎



Watch the comparison of the two Mercedes' fastest laps in Qualifying to see how close 0.068s really is 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/zHQD4P7r2A — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

„Честно, това е един от най-лошите уикенди в кариерата ми – заяви Леклер. – Ако не и най-лошият. От свободната тренировка нямам нито една обиколка, в която да усещам добре колата. Имах чувството, че на всеки завой ще излетя в стените.

„За спринта и квалификацията изобщо не успях да вкарам гумите в работния им прозорец, в петък пък имахме проблеми със спирачките. В нито един момент колата не работеше цялостно добре.“

Верстапен: В Ред Бул не ме послушаха за настройките

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1