Леклер: Това е най-лошият уикенд в кариерата ми

Пилотът на Ферари Шарл Леклер обясни, че уикендът за Гран При на Канада е „един от най-лошите, ако не и най-лошият“ в кариерата му във Формула 1, след като остана осми в квалификацията за днешното състезание.
Леклер има проблеми с колата от началото на уикенда, като призна, че не успява да намери достатъчно увереност в поведението на своя SF-26. Другият пилот на Скудерията Люис Хамилтън вчера се справи доста по-добре досега, като днес ще стартира от пета позиция.
„Честно, това е един от най-лошите уикенди в кариерата ми – заяви Леклер. – Ако не и най-лошият. От свободната тренировка нямам нито една обиколка, в която да усещам добре колата. Имах чувството, че на всеки завой ще излетя в стените.
„За спринта и квалификацията изобщо не успях да вкарам гумите в работния им прозорец, в петък пък имахме проблеми със спирачките. В нито един момент колата не работеше цялостно добре.“