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  3. Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

  • 24 юни 2026 | 10:02
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Ботев (Пловдив) осъществи престижен трансфер. Младият вратар на „канарчетата“ Мариян Боев подписа договор с белгийския Генк. Детайлите по контракта между двете страни остават конфиденциални.

Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола
Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

Мариян Боев е роден през 2008 година и през изминалия сезон бе част от формацията до 18 години на „жълто-черните“.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Мариян в един от най-утвърдените европейски клубове за развитие на млади вратари.

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