  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев още чака защитник за нов договор, докато клубове се интересуват от голмайстора на "канарчетата"

  • 21 май 2026 | 13:23
Изключително сериозен интерес от чужбина се е появил към голмайстора на Ботев (Пловдив) за настоящия сезон. Става въпрос за бразилеца Франклин Маскоте, който е привлякъл вниманието към себе си на доста отбори. 29-годишният нападател дойде в началото на септември миналата година и до момента е играл в 29 шамоионатни мачау в които е реализирал 9 гола.

Не е изключено това лято да се стигне до продажбата на Маскоте, ако евентуалната оферта задоволява както клуба, така и футболиста. Информацията за интереса от чужбина е на вестник "Тема спорт" и засега не е коментирана официално от представители на ПФК Ботев.

В същото време стана ясно, че друг от чужденците при "канарчетата" - Константинос Балоянис, все още не приел предложението на Илиян Филипов за нов договор. Бизнесменът вече обяви, че иска гръцкият бранител да остане в отбора, но дали такова е желанието и на самия футболист - все още не се знае.

Със сигурност ръководството на Ботев вече работи по лятната селекция. Идеята е тя да е предимно от български футболисти, но доколко задачата ще бъде изпълнена - ще се разбере на по-късен етап.

Стефан Ангелов: Пореден шанс за младите

Тихомир Антонов: Да завършим с победа

Господин Мирчев: Срещу младите винаги е трудно

Родопа набира деца

Ботев (Пловдив) се насочва към български играчи

Теди Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник!

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Цветан Соколов е гост в Block Out

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

