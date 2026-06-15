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Монтана започна със седем на проби и нов треньор

  • 15 юни 2026 | 20:39
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Монтана започна със седем на проби и нов треньор

Монтана стартира лятната си подготовка с група от 16 футболисти. От тях 7 идват на проби. Деян Иванов е централен защитник, Михаил Цонев десен бек, като и двамата са от школата на Славия, Керимджан Игнатов (Хасково) също е защитник. Полузащитници са Борил Григоров (Ком Берковица), Хасан Странджев (Пирин Раллог) и Иван Тодоров, който бе привлечен от ДЮШ на клуба. Последният на проби е нападателят на (Септември София) Кристиян Алексиев.

В родния си клуб се завърнаха Кристиян Вълков (Беласица) и Стефан Каменов (Хебър), както и вратарят Юлиян Весков, който игра като преотстъпен в Спортист (Своге).

Преди първата тренировка кметът на Монтана Златко Живков представи пред отбора новият старши треньор Божо Джуркович. В щаба му остават Дилян Иванов, като негов помощник, и треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. До няколко дни от Сърбия се очаква да дойде и анализатор.

Кои започнаха подготовка:

вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков, Никола Кръстев;

защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков (Беласица), Деян Иванов (Славия), Михаил Цонев (Славия), Керимджан Игнатов (Хасково);

полузащитници: Радослав Славчев, Стефан Каменов (Хебър), Иван Тодоров (ДЮШ), Борил Григоров (Ком), Хасан Странджев (Пирин Разлог);

нападатели: Владислав Цеков, Матю, Кристиян Алексиев (Септември София).

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