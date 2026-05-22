Ботев (Пд) скърби за Велизар

От Ботев (Пловдив) се поклониха пред паметта на един от емблематичните фенове на клуба - Велизар Цолакидис. Той е бил открит безжизнен в дома си, след като в продължение на няколко дни негови приятели се опитвали безуспешно да се свържат с него по телефона.

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив с тъга прие новината за кончината на един от най-разпознаваемите привърженици на клуба - Велизар Цолакидис. През годините той се превърна в един от знаковите фенове на клуба, оставяйки завинаги своя колорит, емоция и безрезервна любов към най-стария футболен клуб в България. Поклон пред паметта му!", написаха "жълто-черните".