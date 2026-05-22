Ботев обвини кмета на Пловдив, че застрашава участието на отбора в efbet Лига

Ботев (Пловдив) излезе с нова позиция относно казуса с Общината и "Колежа". От клуба алармират, че кметът на града Костадин Димитров застрашава участието на отбора в efbet Лига и призоваха своите фенове да присъстват на предстоящото заседание на Общинския съвет на 28 май.

Ето какво написаха "жълто-черните":

"Ботевисти,

На 28.05, в дневния ред на Общински съвет – Пловдив, точка 34, е заложено предложение, което засяга пряко бъдещето на ПФК Ботев Пловдив, нашия дом и цялата ботевистка общност.

С това предложение кметът на град Пловдив прави опит клубът да бъде лишен от управлението и използването на: търговските помещения, скайбоксовете, ВИП-зоните, паркингите, фен магазина, клубния музей, както и ключови пространства, свързани с функционирането на стадиона.

С две думи – на клуба се оставят единствено теренът и седалките. Това директно застрашава участието му в Първа лига и нормалното провеждане на футболните срещи.

Това е опит ПФК Ботев Пловдив да бъде поставен в пълна икономическа зависимост и лишен от възможността сам да генерира приходи, с които: да издържа стадиона, да поддържа базата, да развива детско-юношеската школа, да инвестира в отбора, и да гарантира устойчивото си бъдеще.

Особено притеснителен е фактът, че на 04.06.2025 година кметът Костадин Димитров публично заяви: Община Пловдив няма да носи ангажимент относно това да стопанисва стадиона, след като вече сме го предоставили на футболния клуб. Ще помагаме по всякакъв начин за развитието на футбола и ще им съдействаме за развитието на базата. Вчера им отказах да взимам ключа и да се грижа аз. Не може да ползват почасово спортното съоръжение. Бяха на среща от ръководството – Рашко Стоянов беше при мен.

Днес обаче виждаме коренно различна позиция. И това поражда логичния въпрос: Какво промени решението на кмета? Какво наложи този внезапен опит за овладяване на всички ключови приходи и пространства на стадиона? Защо вместо партньорство днес виждаме действия, които поставят под риск финансовата устойчивост на клуба?

Всеки ботевист трябва да знае: Поддръжката на модерен стадион струва огромен финансов ресурс всеки месец – ток, вода, охрана, застраховки, персонал, техническо обслужване и десетки други разходи, които клубът поема ежедневно. Вместо общината да бъде партньор на клуба и да подпомага развитието на спорта в Пловдив, днес виждаме опит да бъдат отнети именно механизмите, чрез които клубът може да бъде стабилен и независим.

Особено тревожно е, че това се случва на фона на дългогодишното безстопанствено управление на други общински спортни съоръжения, превърнати в символ на разруха и липса на визия. Ботев Пловдив не е просто футболен клуб. Ние няма да допуснем бъдещето на клуба да бъде поставено под административен и икономически контрол.

Призоваваме цялата жълто-черна общност да следи внимателно случващото се и да присъства на заседанието на Общински съвет на 28.05. Изразете ясно позицията си и защитете бъдещето на нашия клуб и нашия дом.

Историята е показала едно: Когато ботевистите сме единни, Ботев оцелява. И днес отново е време да покажем, че няма да позволим решения, взети без диалог и против интереса на клуба и неговата общност.

Заедно за Ботев!".