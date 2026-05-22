В продажба са билетите за дербито на Пловдив

От днес стартира продажбата на билети за дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев. Сблъсъкът на "Лаута" е в понеделник (25 май) от 17:45 часа на "Лаута".

Цена на билетите:



Трибуна “Бесика” – 5 евро

Южна трибуна – 5 евро (ще се продават само на касите на “Лаута”)

Трибуна „Спортклуб“ – 10 евро

Гости – 5 евро

Босът на Ботев (Пд) жегна Локомотив след загубения финал

Работно време на касите на “Лаута”:

23.05 – от 11:00 часа до 19:00 часа

24.05 – от 11:00 часа до 19:00 часа

25.05 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро. Деца до 16 години ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител и коректно попълнена декларация.

Ръководството на Локомотив (Пловдив) отпусна 1300 билета за "жълто-черните" фенове.

Клубният магазин на Ботев е с работно време:

Днес: от 10:00 до 18:00 часа

Събота: от 10:00 до 17:00 часа

Неделя: от 11:00 до 16:00 часа