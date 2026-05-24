Мижав протест в Мадрид срещу пистата за Формула 1

През септември тази година Мадрид трябва да приеме на новата писта Гран При на Испания на новата писта „Мадринг“, а този уикенд стана факт и първият сериозен протест срещу строежа на трасето.

Протестиращите обаче се оказаха, че не са от района, където се строи новата писта. Според данни на кметството в Мадрид в този район – Каркавас, живеят 10 000 човека, а от тях на протеста е дошъл само един.

Мотивът на протеста беше, че строежът на пистата уврежда природата в тази част на Мадрид, но компанията, която строи трасето, както и кметството вече представиха планове за опазване на околната среда, които бяха приети след обществено обсъждане.

Дори се оказа, че полицията, която трябваше да охранява протеста е по-многобройна от тези, които са против и Мадрид да влезе в календара на Формула 1.

