Гасли: Ако завали, ще е битка на елиминации

За Гран При на Канада днес се очаква да вали, а пилотът на Алпин Пиер Гасли прогнозира, че това ще се отрази зле на шансовете на пилотите в битката.

„Тук, дори и на сухо е трудно да загрееш гумите – обясни Гасли. – А ако вали, ще стане изключително трудно. От опита ми тук очаквам да имаме вълнуващо и трудно състезание.

🚨 Pierre Gasly: "Ya van dos fines de semana seguidos en los que las cosas no salen bien. Vamos a analizarlo.



El choque con la marmota ha dañado el fondo plano, pero no es solo eso, hay muchos detalles.



Hay mucho trabajo por delante, porque no estamos donde deberíamos… pic.twitter.com/VjoYjrP6LK — Alpine Club (@alpineclub_esp) May 23, 2026

„Най-важното ще е да стигнем до финала. Ако е мокро, условията ще са доста трудни.

„Няма да се изненадам, ако накрая стигнем до битка на елиминации, но може и да греша. Да видим какво ще стане.“

