Гасли: Ако завали, ще е битка на елиминации

За Гран При на Канада днес се очаква да вали, а пилотът на Алпин Пиер Гасли прогнозира, че това ще се отрази зле на шансовете на пилотите в битката.
„Тук, дори и на сухо е трудно да загрееш гумите – обясни Гасли. – А ако вали, ще стане изключително трудно. От опита ми тук очаквам да имаме вълнуващо и трудно състезание.
„Най-важното ще е да стигнем до финала. Ако е мокро, условията ще са доста трудни.
„Няма да се изненадам, ако накрая стигнем до битка на елиминации, но може и да греша. Да видим какво ще стане.“