Антонели: Джордж направи страхотна обиколка

Андреа Кими Антонели завърши втори в квалификацията за Гран При на Канада и не спести суперлативите за своя съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел, който спечели сесията.

„Винаги е трудно да атакуваш на 100 процента от първата обиколка – обясни Антонели. – Този уикенд работим трудно с гумите и трудно ги вкарваме в оптималния им работен температурен прозорец.

„Доволен съм. Може би можех да спечеля още малко време, но Джордж направи страхотна обиколка и вече мислим за утре. Тепърва ще видим какво ще е времето, но ще пробваме и ще сме готови за всичко.“

