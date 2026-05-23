Андреа Кими Антонели загуби две точки от своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1, след като завърши на третото място в спринта в Монреал, който беше спечелен от неговия съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел.
Така преди утрешната Гран При на Канада Антонели е лидер в подреждането със 106 пункта и аванс от 18 пред Ръсел. Трети с пасив от 43 точки спрямо лидер е Шарл Леклер от Ферари, който завърши пети в спринтовото състезание на „Жил Вилньов“.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Канада:
Андреа Кими Антонели – 106 точки
Джордж Ръсел – 88
Шарл Леклер – 63
Ландо Норис – 58
Люис Хамилтън – 54
Оскар Пиастри – 48
Макс Верстапен – 28
Оливър Беарман – 17
Пиер Гасли – 16
Лиам Лоусън – 10
Франко Колапинто – 7
Арвид Линдблад – 5
Исак Хаджар – 4
Карлос Сайнц – 4
Габриел Бортолето – 2
Естебан Окон – 1
Алекс Албон – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Фернандо Алонсо – 0
Ланс Строл – 0
