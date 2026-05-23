Андреа Кими Антонели загуби две точки от своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1, след като завърши на третото място в спринта в Монреал, който беше спечелен от неговия съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел.

Така преди утрешната Гран При на Канада Антонели е лидер в подреждането със 106 пункта и аванс от 18 пред Ръсел. Трети с пасив от 43 точки спрямо лидер е Шарл Леклер от Ферари, който завърши пети в спринтовото състезание на „Жил Вилньов“.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Канада:

Андреа Кими Антонели – 106 точки Джордж Ръсел – 88 Шарл Леклер – 63 Ландо Норис – 58 Люис Хамилтън – 54 Оскар Пиастри – 48 Макс Верстапен – 28 Оливър Беарман – 17 Пиер Гасли – 16 Лиам Лоусън – 10 Франко Колапинто – 7 Арвид Линдблад – 5 Исак Хаджар – 4 Карлос Сайнц – 4 Габриел Бортолето – 2 Естебан Окон – 1 Алекс Албон – 1 Нико Хюлкенберг – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Фернандо Алонсо – 0 Ланс Строл – 0

