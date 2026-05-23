Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Канада

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Канада

  • 23 май 2026 | 20:07
  • 271
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Канада

Андреа Кими Антонели загуби две точки от своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1, след като завърши на третото място в спринта в Монреал, който беше спечелен от неговия съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел.

Така преди утрешната Гран При на Канада Антонели е лидер в подреждането със 106 пункта и аванс от 18 пред Ръсел. Трети с пасив от 43 точки спрямо лидер е Шарл Леклер от Ферари, който завърши пети в спринтовото състезание на „Жил Вилньов“.

Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал
Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Канада:

  1. Андреа Кими Антонели – 106 точки

  2. Джордж Ръсел – 88

  3. Шарл Леклер – 63

  4. Ландо Норис – 58

  5. Люис Хамилтън – 54

  6. Оскар Пиастри – 48

  7. Макс Верстапен – 28

  8. Оливър Беарман – 17

  9. Пиер Гасли – 16

  10. Лиам Лоусън – 10

  11. Франко Колапинто – 7

  12. Арвид Линдблад – 5

  13. Исак Хаджар – 4

  14. Карлос Сайнц – 4

  15. Габриел Бортолето – 2

  16. Естебан Окон – 1

  17. Алекс Албон – 1

  18. Нико Хюлкенберг – 0

  19. Валтери Ботас – 0

  20. Серхио Перес – 0

  21. Фернандо Алонсо – 0

  22. Ланс Строл – 0

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Легендата Прост е с черепна травма след обир във вилата му

Легендата Прост е с черепна травма след обир във вилата му

  • 23 май 2026 | 15:01
  • 1219
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 23 май 2026 | 09:07
  • 25120
  • 1
Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 42149
  • 25
Хамилтън: Най-добрата ни квалификация за сезона

Хамилтън: Най-добрата ни квалификация за сезона

  • 23 май 2026 | 01:35
  • 5017
  • 3
Антонели: Подобренията дават предимство на Мерцедес

Антонели: Подобренията дават предимство на Мерцедес

  • 23 май 2026 | 01:23
  • 2197
  • 0
Албон пропусна квалификацията заради удара с мармот

Албон пропусна квалификацията заради удара с мармот

  • 23 май 2026 | 01:13
  • 1761
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 5449
  • 8
Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

  • 23 май 2026 | 19:50
  • 39876
  • 87
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 16037
  • 12
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 14100
  • 49
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 7267
  • 7
Преднина за домакините в Самоков

Преднина за домакините в Самоков

  • 23 май 2026 | 19:00
  • 1802
  • 2