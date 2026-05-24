Ръсел: Последната ми обиколка беше изненада

Джордж Ръсел спечели квалификацията за Гран При на Канада и призна след финала, че обиколката, с която взе полпозишъна е била изненада за него.

„Направихме някои промени по колата и трябва да видим дали това беше стъпка в правилната посока – обясни Ръсел. – Но тази последна обиколка беше изненада.

„Страхотно усещане, като се има предвид колко трудна беше тази сесия и успях да събера всичко в последната обиколка и да изляза първи, направо епично.

„Направили сме промени по колата във връзка с прогнозата за времето утре. Засега това малко да ни дърпа назад и колата ни излиза от синхрон с всичко останало.

„Кими беше по-бърз от мен и ние нямахме ясно предимство пред другите като вчера, така че беше трудно. Но промених малко карането си и събрах всичко в решителния момент.“

