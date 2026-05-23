Ръсел: Моят сезон започва сега с тази победа

Джордж Ръсел успя да спечели спринта за Гран При на Канада в оспорвана битка със своя съотборник в Мерцедес и водач в класирането Андреа Кими Антонели. Вчера пък британецът спечели и квалификацията за спринта, а миналата година точно той триумфира в Монреал.

И е логично да очакваме, че Гран При на Канада е мястото, където Ръсел се надява да спре победната серия на Антонели, който взе последните три състезания.

Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал

„Никога не съм бил притеснен за това – заяви след финала Джордж. – Маями просто е по-особено и странно трасе. Но пък има голяма пауза в календара между Маями и Монреал и много хора имаха много неща, които искаха да кажат по темата.

„Аз исках само да се състезавам отново и имам усещането, че моят сезон започва сега отново, с победата тук.“

