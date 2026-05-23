Мерцедес продължи със своето откъсване на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 и след спринта в Монреал, в който Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха първи и трети.
Така преди утрешната Гран При на Канада Сребърните стрели са лидери с общо 194 точки и аванс от цели 77 преди екипа на Ферари, който заема второто място, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха четвърти и пети в късото състезание на „Жил Вилньов“. След като Ландо Норис и Оскар Пиастри финишираха втори и четвърти Макларън се доближи на 11 пункта от Ферари в битката за втората позиция в шампионата.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Канада:
Мерцедес – 194
Ферари – 117
Макларън – 106
Ред Бул – 32
Алпин – 23
Хаас – 18
Рейсинг Булс – 15
Уилямс – 5
Ауди – 2
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
