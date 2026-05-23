Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Канада

Мерцедес продължи със своето откъсване на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 и след спринта в Монреал, в който Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха първи и трети.

Така преди утрешната Гран При на Канада Сребърните стрели са лидери с общо 194 точки и аванс от цели 77 преди екипа на Ферари, който заема второто място, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха четвърти и пети в късото състезание на „Жил Вилньов“. След като Ландо Норис и Оскар Пиастри финишираха втори и четвърти Макларън се доближи на 11 пункта от Ферари в битката за втората позиция в шампионата.

Мерцедес – 194 Ферари – 117 Макларън – 106 Ред Бул – 32 Алпин – 23 Хаас – 18 Рейсинг Булс – 15 Уилямс – 5 Ауди – 2 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

