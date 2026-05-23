  Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Канада

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Канада

  • 23 май 2026 | 20:07
Мерцедес продължи със своето откъсване на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 и след спринта в Монреал, в който Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха първи и трети.

Така преди утрешната Гран При на Канада Сребърните стрели са лидери с общо 194 точки и аванс от цели 77 преди екипа на Ферари, който заема второто място, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха четвърти и пети в късото състезание на „Жил Вилньов“. След като Ландо Норис и Оскар Пиастри финишираха втори и четвърти Макларън се доближи на 11 пункта от Ферари в битката за втората позиция в шампионата.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Канада:

  1. Мерцедес – 194

  2. Ферари – 117

  3. Макларън – 106

  4. Ред Бул – 32

  5. Алпин – 23

  6. Хаас – 18

  7. Рейсинг Булс – 15

  8. Уилямс – 5

  9. Ауди – 2

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

Легендата Прост е с черепна травма след обир във вилата му

