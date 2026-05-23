Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България срещу №1 в света Полша в битка за титлата на “Силезия къп”

България срещу №1 в света Полша в битка за титлата на “Силезия къп”

  • 23 май 2026 | 16:01
  • 1276
  • 0

Световните вицешампиони от България излизат срещу лидера в световната ранглиста Полша в битка за трофея в силния приятелски турнир „Силезия къп“.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим ще изиграе третия си сблъсък от надпреварата в Катовице.

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а
Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

Срещата започва в 21:00 часа и ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 1. Последната среща между Полша и България бе преди година в Лига на нациите и завърши с успех на нашите с 3:2. Преди това Полша записа 10 поредни победи.

Полша загря за България с успех над Украйна
Полша загря за България с успех над Украйна

В първия си мач на полска земя нашите момчета се наложиха над Украйна с 3:1 гейма, а във втория надделяха след обрат над Сърбия с 3:2 гейма.  Така тимът ни е водач във временното класиране с 5 точки

Полша пък записа поражение с 2:3 гейма от Сърбия и след това победи Украйна с 3:1 гейма.  "Дружина полска" има 4 точки.

Успех на волейболистите ни в този мач, независимо с какъв резултат, ще донесе трета победа и тимът на България ще спечели престижния турнир.

При успех за домакините, класирането ще зависи от това с какъв резултат е постигнат. Победа с 3:0 или 3:1 гейма ще доведе до 7 точки за Полша и триумф на турнира. При успех с 3:2 ще доведе до равенство на точките - България и Полша ще имат 6 и ще се гледа геймовото съотношение.

Сметките показват, че дори при загуба с 2:3 гейма, тимът на България ще има по-добро геймово съотношение от съперника. При този развой нашите момчета ще имат геймово съотношение 8:6, докато домакините ще запишат 8:7, като  България ще има по-добър коефициент.

„Силезия Къп“ е част от подготовката на отборите за Лигата на нациите.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

  • 22 май 2026 | 20:34
  • 43446
  • 51
Всички 12 клуба в efbet Супер Волей подадоха документи

Всички 12 клуба в efbet Супер Волей подадоха документи

  • 22 май 2026 | 17:44
  • 1409
  • 1
Помощник на Абонданца е новият треньор на шампионките от Марица

Помощник на Абонданца е новият треньор на шампионките от Марица

  • 22 май 2026 | 11:46
  • 4576
  • 1
Бленджини избра 30-те за Лигата на нациите

Бленджини избра 30-те за Лигата на нациите

  • 21 май 2026 | 22:38
  • 14190
  • 15
Цветан Соколов: Дано Дея направи отбор, който да се конкурира с Левски

Цветан Соколов: Дано Дея направи отбор, който да се конкурира с Левски

  • 21 май 2026 | 16:52
  • 1863
  • 0
Елла Грей пристига в Левски от Канада

Елла Грей пристига в Левски от Канада

  • 21 май 2026 | 16:15
  • 5972
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 35283
  • 20
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 9054
  • 23
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 4084
  • 2
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 19241
  • 17
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 31101
  • 77
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 12906
  • 14