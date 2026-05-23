България срещу №1 в света Полша в битка за титлата на “Силезия къп”

Световните вицешампиони от България излизат срещу лидера в световната ранглиста Полша в битка за трофея в силния приятелски турнир „Силезия къп“.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим ще изиграе третия си сблъсък от надпреварата в Катовице.

Срещата започва в 21:00 часа и ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 1. Последната среща между Полша и България бе преди година в Лига на нациите и завърши с успех на нашите с 3:2. Преди това Полша записа 10 поредни победи.

В първия си мач на полска земя нашите момчета се наложиха над Украйна с 3:1 гейма, а във втория надделяха след обрат над Сърбия с 3:2 гейма. Така тимът ни е водач във временното класиране с 5 точки

Полша пък записа поражение с 2:3 гейма от Сърбия и след това победи Украйна с 3:1 гейма. "Дружина полска" има 4 точки.

Успех на волейболистите ни в този мач, независимо с какъв резултат, ще донесе трета победа и тимът на България ще спечели престижния турнир.

При успех за домакините, класирането ще зависи от това с какъв резултат е постигнат. Победа с 3:0 или 3:1 гейма ще доведе до 7 точки за Полша и триумф на турнира. При успех с 3:2 ще доведе до равенство на точките - България и Полша ще имат 6 и ще се гледа геймовото съотношение.

Сметките показват, че дори при загуба с 2:3 гейма, тимът на България ще има по-добро геймово съотношение от съперника. При този развой нашите момчета ще имат геймово съотношение 8:6, докато домакините ще запишат 8:7, като България ще има по-добър коефициент.

„Силезия Къп“ е част от подготовката на отборите за Лигата на нациите.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.