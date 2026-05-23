Семейството на Кайл Буш потвърди причината за смъртта му

Семейството на двукратния шампион в НАСКАР Кайл Буш, който почина в четвъртък на 41 години, потвърди днес причината за смъртта на пилота.
Те обявиха, че Кайл е починал от „тежка пневмония, която се е развила в сепсис, довели до бързи и сериозни усложнения“.
Двукратен шампион в НАСКАР почина на 41 години
Семейството на Буш обяви в четвъртък, че той е приет в болница със „сериозна болест“ като това на практика се случи броени часове преди смъртта му.
А CNN разкри, че още в сряда състоянието на Буш е било тежко, медията публикува запис от обаждането до телефон 911, в което се обяснява, че Кайл „диша тежко, изкашля кръв“ и малко по-късно вече е бил неконтактен и медицинската намеса е била задължителна.
Кайл е работил на симулатор на GM в Конкорд, Северна Каролина в сряда и оттам всъщност е дошло обаждането до 911.
