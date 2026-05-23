Божинов и Пиза се сбогуваха със Серия "А" с девета поредна загуба

Отборът на Пиза се сбогува със Серия "А" по много тъжен начин. Росен Божинов и компания загубиха и последния си мач в елита, падайки с 1:2 в гостуването си на Лацио на "Олимпико" от 38-ия кръг. Това бе девето поредно поражение за отбора от града с наклонената кула, който отдавна бе загубил надежди за оцеляване и в последните кръгове играеше само за престиж. Българският защитник бе титуляр днес и остана на терена пълни 90 минути.

Лацио имаше първата добра възможност в мача, но удар на Адам Марушич в 8-ата минута се отби от гредата.

Пиза обаче поведе в 23-тата минута. Гостите организираха контраатака, Марсел Ебишер центрира отдясно, а Стефано Морео с глава отбеляза за 0:1.

Лацио обаче обърна нещата само за две минути. Първо в 33-тата Реда Белаян проби отляво и намери Деле Баширу на границата на наказателното поле, той се обърна и стреля във вратата за 1:1.

В 35-ата минута Педро Родригес направи двойно подаване с Тижани Нослин пред пеналта и с удар по земя вкара за 2:1.

Така Лацио се поздрави с победата и с 54 точки излезе на 9-ата позиция в класирането. Пиза остава на дъното с едва 18 спечелени точки.

Снимки: Gettyimages