Късен гол почти изхвърли Пиза и Росен Божинов от Серия А

Парма постигна минимален успех с 1:0 над Пиза в мач от 34-ия кръг на Серия А. Българският бранител Росен Божинов бе титуляр за гостите и остана на терена до 81-ата година, когато бе заменен от Лоран. Поражението пък пък доближи “черно-сините” с още една крачка до изпадането, тъй като при успех на Лече по-късно днес в гостуването на Верона те ще изхвърлят тима на българския национал. Единственото попадение в срещата падна чак в 82-ата минута и бе дело на Неста Елфеж. С тази победа “дуковете” затвърдиха добрата си форма в шампионата, тъй като са в серия от четири поредни двубоя без поражение. Двата тима изиграха интересен мач, в който феновете по трибуните видяха доста по-равностойно представяне преди почивката, след нея домакините бяха доминиращия тим, макар положенията да бяха доста по-малко.

Преди почивката двата тима си размениха по две по-сериозни положения. Още до десетата минута първо Исак Вурал не успя да реализира от добра ситуация, а малко след това Мандела Кейта също не се справи. След половин час игра Ебенизър Акинсанмиро стреля над гредата, а в добавеното време на първата част отново гостите можеха да реализират след хубав пробив на Филип Стоилкович. През втората част домакините търсеха повече успеха и той в крайна сметка бе постигнат с гол в 82-ата минута, когато Неста Елфеж реализира след рикошет.

С тази победа Парма заема 12-ата позиция с 33 точки, а Пиза се доближи само на крачка от изпадането си. “Черно-сините” са последни в класирането с едва 18 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages