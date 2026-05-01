  Росен Божинов и Пиза официално изпаднаха от Серия "А", Верона също потъна

Росен Божинов и Пиза официално изпаднаха от Серия "А", Верона също потъна

  • 1 май 2026 | 23:40
Пиза допусна поражение с 1:2 от гостуващия Лече и с това загуби и теоретичните си шансове да се спаси от изпадане от Серия "А". Тимът на българския национал Росен Божинов се намира на дъното в класирането с едва 18 точки и през следващия сезон ще се състезава във второто ниво на италианския футбол. Същата участ сполетя и Верона. Отборът от града на Ромео и Жулиета има 19 точки, с цели 13 по-малко от Лече, и няма как да навакса изоставането си в оставащите 4 мача.

Успехът на "Ромео Анконетани" е с огромна стойност за Лече. Южняците се утвърдиха на 17-ото място, като вече имат аванс от 4 точки пред Кремонезе, който е прекият им конкурент за оставане в Серия "А".

Божинов започна като титуляр във втори пореден мач. Неговият тим имаше надмощие в началните минути, но вратарят на Лече Владимиро Фалконе отрази изстрели на Филип Стоилкович и Симоне Канестрели.

Почивката дойде при нулево равенство, а след нея Ламек Банда не спря да тормози защитата на домакините. Именно замбиецът откри резултата в 52-рата минута след хубаво подаване на Уалид Чедира. Банда овладя топката и с премерен удар по диагонала не остави шансове на Адриан Шемпер.

Само четири минути по-късно Пиза изравни. Точен за отбора на Оскар Хилемарк беше Мехди Лерис. Алжирският нападател зарадва феновете на домакините с красив изстрел от въздуха. Росен Божинов също беше замесен в ситуацията, като игра с глава в наказателното поле на Лече, преди кълбото да попадне на крака на Лерис.

В 65-ата минута Уалид Чедира се възползва от брилянтен рейд на Сантиаго Пиероти и отбеляза дебютния си гол с екипа на Лече, който се оказа с цената на много важни три точки.

Снимки: Imago

Митков заби хеттрик в Казахстан

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

Българин напуска Байерн

Реал Мадрид изхвърли Динамо (Загреб) и Калоян Божков от „Международна купа на Висшата лига"

Късен гол свали Апоел (Беер Шева) от лидерската позиция в Израел, Стоянов игра малко

На тази дата преди 32 години: Двама българи в полуфинал на Шампионска лига

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

Монтана се добра до точка срещу Септември

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

