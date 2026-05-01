Росен Божинов и Пиза официално изпаднаха от Серия "А", Верона също потъна

Пиза допусна поражение с 1:2 от гостуващия Лече и с това загуби и теоретичните си шансове да се спаси от изпадане от Серия "А". Тимът на българския национал Росен Божинов се намира на дъното в класирането с едва 18 точки и през следващия сезон ще се състезава във второто ниво на италианския футбол. Същата участ сполетя и Верона. Отборът от града на Ромео и Жулиета има 19 точки, с цели 13 по-малко от Лече, и няма как да навакса изоставането си в оставащите 4 мача.

Успехът на "Ромео Анконетани" е с огромна стойност за Лече. Южняците се утвърдиха на 17-ото място, като вече имат аванс от 4 точки пред Кремонезе, който е прекият им конкурент за оставане в Серия "А".

Божинов започна като титуляр във втори пореден мач. Неговият тим имаше надмощие в началните минути, но вратарят на Лече Владимиро Фалконе отрази изстрели на Филип Стоилкович и Симоне Канестрели.

Почивката дойде при нулево равенство, а след нея Ламек Банда не спря да тормози защитата на домакините. Именно замбиецът откри резултата в 52-рата минута след хубаво подаване на Уалид Чедира. Банда овладя топката и с премерен удар по диагонала не остави шансове на Адриан Шемпер.

Само четири минути по-късно Пиза изравни. Точен за отбора на Оскар Хилемарк беше Мехди Лерис. Алжирският нападател зарадва феновете на домакините с красив изстрел от въздуха. Росен Божинов също беше замесен в ситуацията, като игра с глава в наказателното поле на Лече, преди кълбото да попадне на крака на Лерис.

В 65-ата минута Уалид Чедира се възползва от брилянтен рейд на Сантиаго Пиероти и отбеляза дебютния си гол с екипа на Лече, който се оказа с цената на много важни три точки.

Снимки: Imago