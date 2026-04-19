  Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

  • 19 апр 2026 | 21:34
Отборът на Дженоа осъществи пълен обрат за успех с 2:1 при гостуването си на опашкаря Пиза. Българският национал Росен Божинов за седми пореден път остана на пейката на “кулите”.

Домакините взеха аванс в 19-ата минута, когато Симоне Канестрели се разписа с глава след центриране от корнер на Самуеле Ангори. Нападателите на “грифоните” обаче се погрижиха да осигурят победата на своя тим. В 41-вата минута Джеф Екатор изравни със силен шут след асистенция на Томазо Балданци. Победното попадение пък дойде в 55-ата минута, когато Лоренцо Коломбо реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Канестрели.

Така Дженоа събра 39 точки и се изкачи на 13-ото място в класирането, където Пиза остава на дъното с едва 18 пункта след осмата си загуба в последните девет кръга.

Снимки: Gettyimages

Без българи в дербито между АЕК и ПАОК

  • 19 апр 2026 | 21:24
  • 641
  • 0
Петзвезден АЗ Алкмаар отнесе НЕК Неймеген и вдигна Купата на Нидерландия

  • 19 апр 2026 | 21:17
  • 1469
  • 0
Ювентус 1:0 Болоня, отмениха гол на Консейсао

  • 19 апр 2026 | 21:45
  • 1889
  • 0
Слот похвали играчите си и даде информация за състоянието на Мамардашвили

  • 19 апр 2026 | 20:49
  • 1877
  • 0
Рен разгроми Страсбург, късен гол на Брест засили Нант към Лига 2

  • 19 апр 2026 | 20:40
  • 700
  • 0
Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

  • 19 апр 2026 | 20:25
  • 31625
  • 140
Виж всички

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

  • 19 апр 2026 | 20:25
  • 31625
  • 140
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 31126
  • 18
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 26549
  • 62
Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

  • 19 апр 2026 | 20:22
  • 16576
  • 151
Ювентус 1:0 Болоня, отмениха гол на Консейсао

  • 19 апр 2026 | 21:45
  • 1889
  • 0
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 13899
  • 19