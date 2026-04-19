Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

Отборът на Дженоа осъществи пълен обрат за успех с 2:1 при гостуването си на опашкаря Пиза. Българският национал Росен Божинов за седми пореден път остана на пейката на “кулите”.

Домакините взеха аванс в 19-ата минута, когато Симоне Канестрели се разписа с глава след центриране от корнер на Самуеле Ангори. Нападателите на “грифоните” обаче се погрижиха да осигурят победата на своя тим. В 41-вата минута Джеф Екатор изравни със силен шут след асистенция на Томазо Балданци. Победното попадение пък дойде в 55-ата минута, когато Лоренцо Коломбо реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Канестрели.

Така Дженоа събра 39 точки и се изкачи на 13-ото място в класирането, където Пиза остава на дъното с едва 18 пункта след осмата си загуба в последните девет кръга.

Снимки: Gettyimages