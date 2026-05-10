Ранен червен картон на Божинов улесни Варди и компания за важна и убедителна победа

Българският национал Росен Божинов в трети пореден мач стартира като титуляр за Пиза, но получи ранен червен картон при загубата с 0:3 на неговия тим като гост на Кремонезе в сблъсъка на новаците от 36-ия кръг на Серия "А".

Родният защитник получи първия си жълт картон още в 16-ата минута, когато фаулира Томазо Барбиери. Само седем минути по-късно Божинов беше отстранен от игра заради втория си жълт картон, който получи за нарушение срещу Федерико Бонацоли.

Домакините бързо се възползваха от численото си преимущество и така в 31-вата минута поведоха в резултата чрез гол на Джейми Варди, който се разписа с диагонален шут по земя. 20 минути по-късно „гриджоросите“ организираха светкавична контраатака, в чийто край Бонацоли удвои тяхната преднина със своя удар.

В 57-ата минута „кулите“ получиха втори червен картон, който обаче беше директен. Полузащитникът Фелипе Лойола беше изгонен заради свое изключително остро влизане срещу Джузепе Пецела, който веднага беше заменен принудително. Именно влезлият на негово място Алесио Дзербин в 86-ата минута комбинира при късо изпълнение на корнер с резервата Давид Окереке, който оформи крайното 3:0 с изстрел от малък ъгъл.

След първата си победа от пет кръга насам Кремонезе остава на 18-ата позиция и е в зоната на изпадащите, но вече разполага с 31 точки или само на една от спасителното 17-о място, на което е Лече. Изпадналият отбор на Пиза пък остава на дъното с едва 20 пункта след седмата си поредна загуба.

Снимки: Gettyimages