Отборът на Росен Божинов смени спортния си директор

Италианският елитен Пиза, където играе българският национален защитник Росен Божинов, уволни спортния директор на клуба Давиде Ваира след загубата от Дженоа в Серия "А".

От Пиза благодариха на Ваира за "професионализма и страстта, отдадени към "нерадзурите" от лятото на 2024-та до промоцията в Серия "А" след 34 години", както и му желаят всичко най-добро при следващия му ангажимент. Досегашният клубен шеф е имал различно виждане със собствениците на клуба и мениджмънта, като е искал смяната на настоящия треньор Оскар Хилемарк, който има баланс от една победа, едно равенство и осем загуби. От ръководството обаче са преценили, че е по-добре да се разделят с директора, отколкото с наставника.

Малко след това последният в италианския елит обяви и новия си спортен директор, а именно Леонардо Габанини. В периода между 2015-а и 2023-та 46-годишният италианец натрупа опит като ръководител на скаутското звено в Удинезе, Уотфорд и Тотнъм.

Снимки: Gettyimages

