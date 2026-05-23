Хъл Сити 0:0 Мидълзбро, греда на "тигрите"

Хъл Сити и Мидълзбро играят при резултат 0:0 на “Уембли” във финалния плейоф в Чемпиъншип. Сблъсъкът, който ще определи последния участник в Премиър лийг през следващия сезон, е с огромен залог за участващите клубове и неслучайно вече е определян като “мач за 200 милиона паунда”.

Плейофите в Чемпиъншип преминаха под знака на огромен скандал, тъй като Саутхамптън елиминира Мидълзбро на полуфиналите и днес трябваше да играе на финала, но “светците” бяха извадени от участие заради скандала с шпионирането на съперника. Така Боро се озова на финала по служебен път.

Хъл завърши на шесто място в редовния сезон, след което елиминира Милуол на полуфиналите, за да стигне до финала. По-рано днес обаче собственикът на “тигрите” също заплаши, че ако отборът му загуби този мач, ще предприеме съдебни действия, тъй като според него решението елиминиран отбор да бъде върнат на финала е грешно.

Мениджърът на Хъл Сити Сергей Якирович е заложил на почти същия състав, който започна и в реванша с Милоул. Той отново залага на формация с трима централния защитници. Промяната е само една - Мохамед Белуми започва вместо контузения Кайл Джоузеф.

Ким Хелберг също е направил една принудителна промяна - Алън Брауни стартира вместо Томи Конуей.

Боро доминираше сериозно през първото полувреме, като “червените” владееха топката в 70% от времето и отправиха седем удара, но нито един от тях не бе точен. Реално Пандур нямаше никаква сериозна работа на вратата на Хъл. Най-близо до гола преди почивката всъщност бяха “тигрите”. Това се случи в 44-тата минута, когато Макбърни засече с глава центриране на Джайлс отляво, но топката срещна напречната греда.

Мидълзбро отговори с удар на Стрелец от 20-ина метра, който премина встрани.

Снимки: Imago