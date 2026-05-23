Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

В петък от Манчестър Юнайтед обявиха официално, че Майкъл Карик остава начело на тима, след като е подписал договор за две години, днес от “Олд Трафорд” потвърдиха и щаба на мениджъра. Той запазва досегашния си вид - Стив Холанд остава асистент на наставника, а Джонатан Уудгейт, Джони Еванс и Травис Биниън са треньори на първия отбор, Крейг Моусън пък е треньор на вратарите. Шефовете на “червените дяволи” са били впечатлени от цялостната работа на Карик и асистентите му, както и от постигнатите резултати. Бившият халф също е държал изключително много да запази същите хора, с които работи от януари насам.

Официално: Карик остава за постоянно в Манчестър Юнайтед

🚨 OFFICIAL:



Steve Holland, Johnathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion and Craig Mawson will continue with Man United as part of Michael Carrick’s back room staff.



[MU] pic.twitter.com/Che3i0h5aE — UtdXclusive (@UtdXclusive) May 23, 2026

Тимът на Манчестър Юнайтед се отказа от превърналите се в традиция турнета всяко лято в САЩ и Азия, а през тази година “червените дяволи” ще се подготвят в Европа. Първата контрола на тима е на 18 юли срещу Рексъм.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages