Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Бронзовият медалист от Световното първенство по лека атлетика в зала от Торун тази зима Божидар Саръбоюков завърши трети на Диамантената лига в Сямън във втория си старт за сезона. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8.29 метра (+0.1 м/сек) още в първия си опит, като не успя да увеличи метража си до края на състезанието. Талантът от Харманли направи само още един успешен опит от 8.12 м (-0.2 м/сек). Победата извоюва носителят на всички възможни титли в леката атлетика Милтиадис Тентоглу (Гърция), който спечели надпреварата в Китай с нов рекорд на турнира от 8.46 м (0.0 м/сек).

Втори завърши световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка), който в петия си опит постигна 8.32 м (+0.2 м/сек).

Носителят на световни титли в зала и на открито за миналата година Матия Фурлани, който изпревари Саръбоюков в Шанхай миналата седмица с 8.43 м, този път остана четвърти с 8.28 м (+0.1 м/сек) в трети опит. Младият италианец получи контузия в четвъртия си опит, когато направи фал и се приземи много лошо в сектора, като се хвана за дясната задна част на бедрото. Саръбоюков веднага да отиде да провери какво се случва с неговия конкурент и приятел, а малко по-късно Фурлани беше изнесен с носилка от сектора и за него състезанието приключи.

Това лято на Саръбоюков му предстои участие на още четири турнира от Диамантената лига - на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих.

Снимки: Imago